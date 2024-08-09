"Все знают, как США любят "сеять добро": В ГД объяснили, почему Пентагон не замечает эскалации в Курской области

Пентагон же заявляет, что это, оказывается, не является эскалацией конфликта. Наверное, в их представлении вооруженные нападения – это благотворительная акция. Ведь все мы знаем, как США любит "сеять добро" по всему миру, отправляя туда своих военных и устанавливая свои порядки там, где их никто об этом не просил.