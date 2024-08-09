"Все знают, как США любят "сеять добро": В ГД объяснили, почему Пентагон не замечает эскалации в Курской области
Хамитов: Заявления США о ситуации под Курском – это пособничество террористам
Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал не просто цинизмом, а откровенным пособничеством террористам заявления Пентагона о том, что действия украинских военных в приграничных районах Курской области не являются эскалацией.
В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что ВСУ сейчас занимаются прямой террористической атакой на мирное население, которое не может дать отпор вооруженным бандитам. И всё это — вместо поиска мирного решения конфликта.
Пентагон же заявляет, что это, оказывается, не является эскалацией конфликта. Наверное, в их представлении вооруженные нападения – это благотворительная акция. Ведь все мы знаем, как США любит "сеять добро" по всему миру, отправляя туда своих военных и устанавливая свои порядки там, где их никто об этом не просил.
Хамитов выразил уверенность, что все украинские террористы будут вышвырнуты с российской земли и получат заслуженное наказание, а пострадавшим мирным жителям будет оказана необходимая всесторонняя помощь. Однако он призвал задуматься и о роли Пентагона, который в упор не замечает преступления ВСУ.
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.
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