Союзники Украины дали зелёный свет на вылазку бойцов ВСУ в приграничные районы Курской области. Хотя открыто западные партнёры операцию не одобряли, после её начала они не стали оказывать на Киев никакого давления — в частности, из Германии не последовало никаких стоп-сигналов. Об этом сообщает газета Politico.

"Украина имеет право на самооборону, закреплённое в международном праве <...> Это не ограничивается её собственной территорией", — приводит издание заявление МИД ФРГ о действиях ВСУ.

Удары по "плацдармам" внутри России с помощью немецкого оружия абсолютно законным в беседе с Politico назвал парламентарий от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его мнению, вопрос о том, задействовано ли западное оружие, не возникает в связи с тем, что после доставки оно "становится украинским".