Politico узнало о зелёном свете союзников на вылазку ВСУ в Курскую область
Союзники Украины дали зелёный свет на вылазку бойцов ВСУ в приграничные районы Курской области. Хотя открыто западные партнёры операцию не одобряли, после её начала они не стали оказывать на Киев никакого давления — в частности, из Германии не последовало никаких стоп-сигналов. Об этом сообщает газета Politico.
"Украина имеет право на самооборону, закреплённое в международном праве <...> Это не ограничивается её собственной территорией", — приводит издание заявление МИД ФРГ о действиях ВСУ.
Удары по "плацдармам" внутри России с помощью немецкого оружия абсолютно законным в беседе с Politico назвал парламентарий от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его мнению, вопрос о том, задействовано ли западное оружие, не возникает в связи с тем, что после доставки оно "становится украинским".
На фоне этого газета напомнила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор отказывается передавать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus.
Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. В приграничную зону уже перебросили бойцов ЧВК "Вагнер" и добровольцев. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но обстрелы мешают людям покидать опасную местность. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Также СМИ и военные корреспонденты сообщают о ликвидации троих украинских генералов, которые руководили операцией.
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