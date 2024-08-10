Россия уведомила МАГАТЭ о напряжённой ситуации на Курской АЭС из-за действий ВСУ
Атомная электростанция в Курчатове. Обложка © Telegram / Курская АЭС
Россия проинформировала Международное агентство по атомной энергии об опасных действиях ВСУ вблизи Курской АЭС. Ситуация на электростанции остаётся напряжённой из-за попытки украинских боевиков прорваться в регион, сообщило постпредство РФ при международных организациях в Вене.
Дипломаты напомнили, что прямых ударов по объекту пока не фиксировалось. Однако на территории КуАЭС обнаружены фрагменты от перехваченных системами ПВО ракет ВСУ.
"Безрассудные действия Украины несут угрозу не только российскому ядерному объекту, но и всей мировой атомной отрасли", — предупредили в постпредстве.
Ранее стало известно, что все службы и предприятия Курчатова работают в штатном режиме. В целях безопасности число сотрудников на Курской АЭС было временно сокращено. Меры безопасности на атомной электростанции усилены. Захватить объект боевикам ВСУ не удастся, уверен командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.