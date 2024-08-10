Россия уведомила МАГАТЭ о напряжённой ситуации на Курской АЭС из-за действий ВСУ

Россия проинформировала Международное агентство по атомной энергии об опасных действиях ВСУ вблизи Курской АЭС. Ситуация на электростанции остаётся напряжённой из-за попытки украинских боевиков прорваться в регион, сообщило постпредство РФ при международных организациях в Вене.

Дипломаты напомнили, что прямых ударов по объекту пока не фиксировалось. Однако на территории КуАЭС обнаружены фрагменты от перехваченных системами ПВО ракет ВСУ.