"Росатом" временно сократил число сотрудников на Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
Строительство Курской АЭС-2. Обложкка © ТАСС / Татьяна Симоненкова
На строительной площадке Курской атомной электростанции (АЭС-2) будет временно сокращено количество персонала из-за введения в регионе режима ЧС федерального уровня. Об этом говорится в официальном аккаунте инжинирингового дивизиона ГК "Росатом".
"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", — указано в сообщении.
В организации дополнили, что оставшиеся специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, которые обеспечивают строительство энергоблоков, работают в штатном режиме.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, на данный момент боевые действия продолжаются. В настоящее время жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это мешают постоянные обстрелы противника. Пострадавшими числились 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие. 7 августа Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС после слухов о якобы захвате объекта — это оказалось фейком. 9 августа стало известно, что энергоблоки работают в штатном режиме.