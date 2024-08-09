"Росатом" временно сократил число сотрудников на Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

На строительной площадке Курской атомной электростанции (АЭС-2) будет временно сокращено количество персонала из-за введения в регионе режима ЧС федерального уровня. Об этом говорится в официальном аккаунте инжинирингового дивизиона ГК "Росатом".

"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", — указано в сообщении.