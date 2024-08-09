Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 18:38

"Росатом" временно сократил число сотрудников на Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

Строительство Курской АЭС-2. Обложкка © ТАСС / Татьяна Симоненкова

Строительство Курской АЭС-2. Обложкка © ТАСС / Татьяна Симоненкова

На строительной площадке Курской атомной электростанции (АЭС-2) будет временно сокращено количество персонала из-за введения в регионе режима ЧС федерального уровня. Об этом говорится в официальном аккаунте инжинирингового дивизиона ГК "Росатом".

"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", — указано в сообщении.

В организации дополнили, что оставшиеся специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, которые обеспечивают строительство энергоблоков, работают в штатном режиме.

"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область
"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область

Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, на данный момент боевые действия продолжаются. В настоящее время жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это мешают постоянные обстрелы противника. Пострадавшими числились 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие. 7 августа Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС после слухов о якобы захвате объекта — это оказалось фейком. 9 августа стало известно, что энергоблоки работают в штатном режиме.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Росатом
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров