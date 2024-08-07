Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС
Курская АЭС. Обложка © ТАСС / Управление коммуникаций КуАЭС
Росгвардия усилила меры безопасности на Курской атомной электростанции (АЭС) в связи с последними событиями в приграничном регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС", — говорится в сообщении росгвардейцев.
Кроме того, добавили в пресс-службе, Росгвардия во взаимодействии с Минобороны и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для эффективной борьбы с украинскими диверсантами в Курской и Белгородской областях.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что после атаки в Курской области ВСУ могут пойти на активные действия в Белгородской области, а потом в районе Запорожской АЭС. По его мнению, действия украинской армии направлены на усиление позиций Киева на фоне предстоящих переговоров с Москвой.
Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. Российские военные продолжают наносить удары по силам противникам. Минобороны вечером 7 августа показало, как "Искандер" разбомбил позиции ВСУ на границе.