Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС

Росгвардия усилила меры безопасности на Курской атомной электростанции (АЭС) в связи с последними событиями в приграничном регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты Курской АЭС", — говорится в сообщении росгвардейцев.

Кроме того, добавили в пресс-службе, Росгвардия во взаимодействии с Минобороны и Погранслужбой ФСБ нарастили силы и средства для эффективной борьбы с украинскими диверсантами в Курской и Белгородской областях.