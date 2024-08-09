Курская АЭС работает в штатном режиме
Мэр Корпунков: В Курчатове все службы и предприятия работают в штатном режиме
Курская АЭС в Курчатове. Обложка © ТАСС / Управление коммуникаций КуАЭС
Все службы и предприятия города Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС), работают в штатном режиме. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Корпунков.
"Ситуация напряжённая, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме", — написал Корпунков в телеграм-канале.
Глава муниципалитета пояснил, что в нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия. Корпунков находится в городе и лично контролирует ситуацию. Также глава Курчатова призвал местных жителей не поддаваться панике и провокациям противника.
Тем временем информацию о штатной работе Курской АЭС подтвердили в пресс-службе Росэнергоатома. Там пояснили, что станция функционирует на мощности 2000 мегаватт, работают оба энергетических блока.
О том, что ВСУ попытались прорваться в Курскую область, стало известно 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В приграничную зону уже переброшены бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется постоянными обстрелами. По информации Минобороны, за всё время ВСУ потеряли уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.