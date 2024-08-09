Курская АЭС работает в штатном режиме

Все службы и предприятия города Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС), работают в штатном режиме. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Корпунков.

"Ситуация напряжённая, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме", — написал Корпунков в телеграм-канале.

Глава муниципалитета пояснил, что в нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия. Корпунков находится в городе и лично контролирует ситуацию. Также глава Курчатова призвал местных жителей не поддаваться панике и провокациям противника.