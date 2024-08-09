Подполье: ВСУ несут большие потери в Курской области, в Сумах много скорых
Формирования ВСУ, зашедшие в Курскую область, несут большие потери — в приграничном украинском городе Сумы много скорых. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумы... Днём очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", — заявил он РИА "Новости".
Лебедев также добавил, что украинские солдаты и техника на этом участке уничтожаются и "не особо возобновляются".
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.
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