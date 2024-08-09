Подполье: ВСУ несут большие потери в Курской области, в Сумах много скорых

Формирования ВСУ, зашедшие в Курскую область, несут большие потери — в приграничном украинском городе Сумы много скорых. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Сумы... Днём очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", — заявил он РИА "Новости".