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Регион
9 августа, 09:39

Подполье: ВСУ несут большие потери в Курской области, в Сумах много скорых

Формирования ВСУ, зашедшие в Курскую область, несут большие потери — в приграничном украинском городе Сумы много скорых. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Сумы... Днём очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови",заявил он РИА "Новости".

Лебедев также добавил, что украинские солдаты и техника на этом участке уничтожаются и "не особо возобновляются".

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Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Sergii Chepulskyi

Александра Вишнякова
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