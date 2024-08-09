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В США сочли вылазку ВСУ на курскую землю бесцельной "авантюрой в погоне за заголовками"

CNN объявила атаку ВСУ на Курскую область "авантюрой в погоне за заголовками"

9 августа, 09:17
В США назвали авантюрой атаку ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В США назвали авантюрой атаку ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные явно прогадали с вылазкой в приграничных районах Курской области, атака выглядела как банальная "авантюра в погоне за заголовками с неясной стратегической целью". К этому выводу пришла американская телекомпания CNN.

"Поскольку перспектива урегулирования путём переговоров теперь менее далека, обе стороны будут стараться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем сесть за стол", — заключили авторы публикации.

По оценке канала, Киев осознаёт ограниченность своих ресурсов, изменение курса Запада в сторону мирного урегулирования украинского конфликта. Там считают также, что Владимир Зеленский очень боится прихода к власти в США Дональда Трампа, который может сократить расходы на содержание киевского режима. Атака на Курскую область явно не имела чётко обозначенных целей и была действием ва-банк, утверждается в материале.

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Напомним, 6 августа украинские военные совершили вылазку в Курскую область, обстреливая мирное население, гражданский транспорт, школы и больницы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей. Правительство России выделит Курской области 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания. Обстановка в области отнесена к ЧС федерального характера.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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