В США сочли вылазку ВСУ на курскую землю бесцельной "авантюрой в погоне за заголовками"
CNN объявила атаку ВСУ на Курскую область "авантюрой в погоне за заголовками"
В США назвали авантюрой атаку ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинские военные явно прогадали с вылазкой в приграничных районах Курской области, атака выглядела как банальная "авантюра в погоне за заголовками с неясной стратегической целью". К этому выводу пришла американская телекомпания CNN.
"Поскольку перспектива урегулирования путём переговоров теперь менее далека, обе стороны будут стараться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем сесть за стол", — заключили авторы публикации.
По оценке канала, Киев осознаёт ограниченность своих ресурсов, изменение курса Запада в сторону мирного урегулирования украинского конфликта. Там считают также, что Владимир Зеленский очень боится прихода к власти в США Дональда Трампа, который может сократить расходы на содержание киевского режима. Атака на Курскую область явно не имела чётко обозначенных целей и была действием ва-банк, утверждается в материале.
Напомним, 6 августа украинские военные совершили вылазку в Курскую область, обстреливая мирное население, гражданский транспорт, школы и больницы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей. Правительство России выделит Курской области 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания. Обстановка в области отнесена к ЧС федерального характера.