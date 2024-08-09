Украинские военные явно прогадали с вылазкой в приграничных районах Курской области, атака выглядела как банальная "авантюра в погоне за заголовками с неясной стратегической целью". К этому выводу пришла американская телекомпания CNN .

"Поскольку перспектива урегулирования путём переговоров теперь менее далека, обе стороны будут стараться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем сесть за стол", — заключили авторы публикации.

По оценке канала, Киев осознаёт ограниченность своих ресурсов, изменение курса Запада в сторону мирного урегулирования украинского конфликта. Там считают также, что Владимир Зеленский очень боится прихода к власти в США Дональда Трампа, который может сократить расходы на содержание киевского режима. Атака на Курскую область явно не имела чётко обозначенных целей и была действием ва-банк, утверждается в материале.