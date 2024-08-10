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Регион

Приближённый к Пентагону назвал разработчика плана атаки на Курскую область

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Стратегию ВСУ в Курской области создали в НАТО

10 августа, 10:58
Танк ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Танк ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Военные специалисты из НАТО разработали и предложили Киеву план наступления на Курскую область, без такой стратегии украинские солдаты не смогли бы даже приблизиться к российской границе. Об этом написал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

"Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО", — подчеркнул он.

По его мнению, украинская армия сейчас тестирует разработанный план, который позже США смогут применить на территории европейских стран, если там развернутся военные действия.

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Напомним, сейчас в курском приграничье продолжаются боевые действия после того, как 6 августа украинские военные совершили атаку. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на Курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. Один из украинских военнослужащих признался, что Киев бросил на Курскую область отряды из бывших уголовников, выпущенных на свободу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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