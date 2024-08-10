Приближённый к Пентагону назвал разработчика плана атаки на Курскую область
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Стратегию ВСУ в Курской области создали в НАТО
Танк ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Военные специалисты из НАТО разработали и предложили Киеву план наступления на Курскую область, без такой стратегии украинские солдаты не смогли бы даже приблизиться к российской границе. Об этом написал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО", — подчеркнул он.
По его мнению, украинская армия сейчас тестирует разработанный план, который позже США смогут применить на территории европейских стран, если там развернутся военные действия.
Напомним, сейчас в курском приграничье продолжаются боевые действия после того, как 6 августа украинские военные совершили атаку. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на Курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. Один из украинских военнослужащих признался, что Киев бросил на Курскую область отряды из бывших уголовников, выпущенных на свободу.