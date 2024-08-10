Приближённый к Пентагону назвал разработчика плана атаки на Курскую область

Военные специалисты из НАТО разработали и предложили Киеву план наступления на Курскую область, без такой стратегии украинские солдаты не смогли бы даже приблизиться к российской границе. Об этом написал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.