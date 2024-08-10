Выпущенных из тюрем убийц и бандитов заметили в рядах ВСУ в курском приграничье
Офицер ВСУ Алекс сообщил, что Курскую область атаковали отряды из бывших зэков
ВСУ на позициях в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В рядах украинских подразделений, устроивших нападение на Курскую область, находится очень много бывших заключённых. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на офицера ВСУ с позывным Алекс.
По словам военнослужащего, отпущенные из тюрьмы вчерашние преступники "выполняют поставленные задачи без замечаний". Киевские власти официально не комментировали это утверждение, хотя ранее Владимир Зеленский разрешил мобилизацию осуждённых. Как писали украинские СМИ, треть бойцов, призванных из тюрем, сидели за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, российские войска продолжают уничтожать вражеские формирования. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на Курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. В Сети даже появилось эпичное видео удара по их секретному бункеру.