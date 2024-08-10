Выпущенных из тюрем убийц и бандитов заметили в рядах ВСУ в курском приграничье

В рядах украинских подразделений, устроивших нападение на Курскую область, находится очень много бывших заключённых. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на офицера ВСУ с позывным Алекс.

По словам военнослужащего, отпущенные из тюрьмы вчерашние преступники "выполняют поставленные задачи без замечаний". Киевские власти официально не комментировали это утверждение, хотя ранее Владимир Зеленский разрешил мобилизацию осуждённых. Как писали украинские СМИ, треть бойцов, призванных из тюрем, сидели за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство.