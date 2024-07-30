Многие бывшие заключённые на Украине, которых киевский режим мобилизовал в ряды украинских войск, ранее были осуждены за тяжкие статьи. Как передаёт местный новостной портал "Страна.ua", количество таких военнослужащих из числа бывших заключённых превышает 30%.

"Треть согласившихся служить в ВСУ получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство", — говорится в сообщении издания.

Помимо этого, журналисты также пообщались с бывшим зеками, которых мобилизовали в ВСУ. Они рассказали представителям СМИ о том, как распивают спиртное после отбоя, про побеги, а также про то, как их "забывают" на передовой.