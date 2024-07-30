Треть служащих в ВСУ заключённых осуждены за тяжкие преступления, пишут СМИ
"Страна": Треть мобилизованных в ВСУ заключённых осуждены за тяжкие преступления
Многие бывшие заключённые на Украине, которых киевский режим мобилизовал в ряды украинских войск, ранее были осуждены за тяжкие статьи. Как передаёт местный новостной портал "Страна.ua", количество таких военнослужащих из числа бывших заключённых превышает 30%.
"Треть согласившихся служить в ВСУ получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство", — говорится в сообщении издания.
Помимо этого, журналисты также пообщались с бывшим зеками, которых мобилизовали в ВСУ. Они рассказали представителям СМИ о том, как распивают спиртное после отбоя, про побеги, а также про то, как их "забывают" на передовой.
Ранее Life.ru писал, что на Украине, несмотря на рамки призывного возраста, мужчин моложе 25 лет всё равно могут мобилизовать и отправить воевать за ВСУ. Также на фронт могут отправить "ограниченно годных", то есть тех, кого комиссия не допустила к срочной службе в мирное время, однако сейчас таких молодых людей посылают на СВО.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine