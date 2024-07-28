В одесском военкомате заявили о случаях мобилизации мужчин моложе 25 лет

На Украине, несмотря на рамки призывного возраста, мужчин моложе 25 лет всё равно могут мобилизовать и отправить воевать за ВСУ. Об этом рассказали в Одесском областном военкомате.

"Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошёл срочную службу в мирное время, <...> закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определённую военно-учётную специальность", — говорится в сообщении, размещённом в соцсети Facebook*.

Кроме того, на фронт могут отправить "ограниченно годных", то есть тех, кого комиссия не допустила к срочной службе в мирное время, однако сейчас таких молодых людей посылают на СВО.

Ранее Life.ru рассказывал, что в украинском городе Николаев жители придумали схему, как спастись от мобилизации. Для того чтобы не попасть на фронт, мужчина должен стать единственным опекуном для своих детей. Поэтому на Украине все ринулись заявлять на своих жён, чтобы тех лишали родительских прав.