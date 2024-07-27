Украинские мужчины придумали законную схему ухода от мобилизации Подполье сообщило, что в Николаеве нашли новый способ избежать мобилизации 27 июля, 14:19 На Украине мужчины ищут способы избежать призыва в ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В украинском городе Николаев жители придумали схему, как спасти своих мужчин от мобилизации. Для того чтобы не попасть на фронт, сильный пол должен стать единственным опекуном для своих детей. Ради фиктивного лишения родительских прав матерей в ход идут любые ухищрения. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель пророссийского подполья.

"Сначала отец пишет заявление на мать ребёнка по обвинению в избиении. На этом основании подаётся обращение в суд на развод, причём ускорение процедуры стоит 1000 долларов США. Следующее обращение в суд делается для лишения матери родительских прав на иждивение ребёнка, и это стоит уже 2000 долларов США", — пояснил он.

Как итог ребёнок остаётся на попечении отца, а значит, его нельзя призывать в армию. Более того, таким мужчинам разрешается даже выезжать за рубеж. Правда, такой способ доступен далеко не бедным украинцам, при том что сверх указанных сумм нужно ещё отдельно оплатить услуги адвоката.

Напомним, мобилизация началась на Украине с 25 февраля 2022 года и длится до сих пор. Этой весной Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил призыва в армию. Теперь государство имеет право изымать автомобили уклонистов и отказывать в обновлении документов — внутреннего и заграничного паспорта. Также на передовую могут допускаться люди с психическими расстройствами, онкологией и ВИЧ и, наконец, с судимостью.

Авторы Татьяна Миссуми