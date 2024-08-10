Бывший министр обороны Украины назвал главную задачу эшелона ВСУ под Курском
Экс-глава МО Украины Загороднюк назвал цели вылазки ВСУ в Курскую область
Нападение на Курскую область — давно запланированное событие, к которому долго готовилась украинская сторона. Об этом заявил бывший министр обороны Незалежной Андрей Загороднюк в интервью The Financial Times.
Политик отметил, что долго сидеть на территории России ВСУ не смогут. По задумке Киева, цель лазутчиков — отвлечь РФ от ведения боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках. Ещё одна их задача — перехватить инициативу после провала контрнаступления и потерь территорий.
Напомним, что операция в Курской области началась 6 августа. Сейчас обстановка сложная. На данный момент пострадавшими числятся 66 человек, в том числе 9 детей, есть и погибшие. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. Потери ВСУ за эти дни превысили 1100 бойцов и 20 танков. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению.
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