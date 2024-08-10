Бывший министр обороны Украины назвал главную задачу эшелона ВСУ под Курском

Нападение на Курскую область — давно запланированное событие, к которому долго готовилась украинская сторона. Об этом заявил бывший министр обороны Незалежной Андрей Загороднюк в интервью The Financial Times .

Политик отметил, что долго сидеть на территории России ВСУ не смогут. По задумке Киева, цель лазутчиков — отвлечь РФ от ведения боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках. Ещё одна их задача — перехватить инициативу после провала контрнаступления и потерь территорий.