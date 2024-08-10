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Регион
10 августа, 09:18

Армия России сравняла с землёй логово иностранных наёмников ВСУ на окраине Суджи

Минобороны: ВС России уничтожили 15 иностранных наёмников ВСУ на окраине Суджи

Вооружённые силы России продолжают уничтожать засланцев ВСУ в приграничье Курской области. В минувшие сутки наша армия сравняла с землёй логово иностранных наёмников ВСУ на окраине Суджи, сообщает Минобороны РФ.

"Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наёмников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков", – уточнили в МО РФ.

Армия России разнесла две пусковые установки С-125 и логово иностранных наёмников ВСУ
Армия России разнесла две пусковые установки С-125 и логово иностранных наёмников ВСУ

Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. Уже известно, что к вражеской стороне примкнули канадские, грузинские и французки наёмники. В США осуждать украинскую армию не стали. К слову, по словам Алаудинова, операцией ВСУ руководит НАТО.

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Наталья Афонина
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