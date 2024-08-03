Армия России разнесла две пусковые установки С-125 и логово иностранных наёмников ВСУ
ВС РФ поразили две установки С-125 и пункт дислокации иностранных наёмников ВСУ
Две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 и пункт дислокации иностранных наёмников смогли поразить Вооружённые силы РФ в результате боевых действий в зоне специальной военной операции. Такие результаты Российская армия показала за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены две пусковые установки ЗРК С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВС Украины, пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах", — говорится в сводке.
Ранее Life.ru рассказал о том, что ВС РФ ударили по аэродрому и складу топлива в Миргороде. Все было зафиксировано пять прилётов. Одна из атак пришлась на миргородский топливный склад "Полтаватопливо".