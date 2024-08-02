Почти 60 украинских солдат добровольно сложили оружие за неделю
Минобороны: 59 солдат ВСУ сдались в плен ВС РФ за неделю
Почти 60 украинских солдат за прошедшую неделю приняли решение сложить оружие, сдавшись в плен военнослужащим российских ВС. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 — в зоне ответственности группировки войск "Центр", — рассказали в ведомстве.
Ранее американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что украинские военные всё чаще предпочитают сдаваться в плен к российским военнослужащим, нежели дожидаться случайной пули или прилёта ракеты по своим позициям. По его словам, у бойцов, которых похватали на улицах, нет совершенно никакой мотивации сражаться.
Shutterstock / FOTODOM / Seneline