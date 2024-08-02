Почти 60 украинских солдат добровольно сложили оружие за неделю

Почти 60 украинских солдат за прошедшую неделю приняли решение сложить оружие, сдавшись в плен военнослужащим российских ВС. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 — в зоне ответственности группировки войск "Центр", — рассказали в ведомстве.