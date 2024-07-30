Украинские военные, находящиеся на линии фронта, ищут любую возможность, чтобы сдаться в плен россиянам. Об этом в интервью журналистке Рейчел Блевинс, вышедшем на её YouTube-канале, рассказал американский военный эксперт Марк Слебода.

"Войска киевского режима <…> не хотят воевать, они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели", — рассказал аналитик.

Со слов эксперта, украинское командование беспокоится, что наступление сразу по нескольким направлениям серьёзно ударит по обороноспособности ВСУ и приведёт к фатальным изменениям на фронте.