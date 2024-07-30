"Не хотят воевать": Бойцов ВСУ уличили в желании сбежать с поля боя или сдаться в плен
Аналитик Слебода: Украинские военные ищут возможности сдаться в плен
Украинские военные, находящиеся на линии фронта, ищут любую возможность, чтобы сдаться в плен россиянам. Об этом в интервью журналистке Рейчел Блевинс, вышедшем на её YouTube-канале, рассказал американский военный эксперт Марк Слебода.
"Войска киевского режима <…> не хотят воевать, они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели", — рассказал аналитик.
Со слов эксперта, украинское командование беспокоится, что наступление сразу по нескольким направлениям серьёзно ударит по обороноспособности ВСУ и приведёт к фатальным изменениям на фронте.
Бегство украинских военных на российскую территорию ради спасения жизни — не редкость. Так, например, ранее Life.ru сообщал о 17 бойцах ВСУ, которые добровольно сдались в плен после того, как 40 дней буквально выживали без воды и пропитания.
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