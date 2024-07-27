Группа морпехов ВСУ спаслась в плену после 40 дней выживания на воде из болота в дельте Днепра

На островах в дельте Днепра в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 членов 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Об этом в субботу, 27 июля, заявили в Министерстве обороны РФ.

Один из морпехов ВСУ, сдавшихся в плен в дельте Днепра. Видео © Минобороны РФ

По словам украинских военных, у них не осталось воды и некуда было отступать. А командование их "кинуло", хотя поначалу обещало, что проведёт эвакуацию.

"По 40 суток сидели без воды. Воду пили из болота. А отступать было некуда. [Командование] кинуло. Говорило, что заберёт, но так и не забрало", — отметил один из пленных на видео.