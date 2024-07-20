Сальдо: Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен, не желая стать выброшенными из Днепра трупами

Украинские военные на Херсонском направлении стали чаще сдаваться в плен, так как осознают тщетность приказов командования. Об этом в субботу, 20 июля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Выброшенные из Днепра тела украинских военных. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

По его словам, Днепр для военных ВСУ на Херсонском направлении превратился в границу между жизнью и смертью. Как подчеркнул Сальдо, течение реки ежедневно выбрасывает на правый берег тела солдат, которых бессмысленно отправили на атаку левобережья Херсонщины.

"В итоге они закономерно сложили головы. Сами боевики понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении и всё чаще сдаются в плен", — подчеркнул Сальдо, опубликовав видео с трупами украинских военных у берега Днепра.