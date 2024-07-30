Маринуют и бросают на убой: Стало известно, как на Украине относятся к солдатам ВСУ после возвращения из плена

Украинские военные, вернувшиеся из плена, ещё долгое время находятся под подозрением. Бойцов проверяют на возможность сотрудничества с Россией, а затем отправляют в штурмовые подразделения, даже если у них нет соответствующего опыта и воинской специальности. Об этом рассказал пленный украинский пехотинец Альберт Григорович.

"Вернувшихся из плена полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с Россией. Держат в резервных ротах под присмотром. Все твои номера, всё прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь. А потом с резервных рот тебя опять могут посылать на штурмовые действия, только уже без твоего согласия", — пояснил военный, чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что ранее пленённых солдат в штурм зачастую отправляют впереди остальной группы, не спрашивая согласия и не учитывая боевой опыт.