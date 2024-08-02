Российский боец раскрыл новую уловку ВСУ под Угледаром

ВСУ начали применять усовершенствованный дрон "Баба-яга" на Угледарском направлении. Об этом сообщил полевой медик подразделения БАРС-23 "Орёл" с позывным Студент.

"Недавно начали использовать новую версию "Бабы-яги", — сказал Студент в беседе с РИА "Новости".

По его словам, с помощью такого беспилотника враг сбрасывает на позиции снаряды и самодельную взрывчатку. Он отметил, что раньше на дронах стоял мотор, поэтому обнаружить приближающийся БПЛА было легко, но в новую версию "Бабы-яги" добавили аккумулятор, который делает дрон бесшумным. Кроме того, добавил боец, беспилотник снаряжают бомбами, которые украинские военные мастерят из алюминиевых банок.