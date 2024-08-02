Российский боец раскрыл новую уловку ВСУ под Угледаром
Боец ВС РФ: ВСУ стали использовать под Угледаром бесшумную версию "Бабы-яги"
ВСУ начали применять усовершенствованный дрон "Баба-яга" на Угледарском направлении. Об этом сообщил полевой медик подразделения БАРС-23 "Орёл" с позывным Студент.
"Недавно начали использовать новую версию "Бабы-яги", — сказал Студент в беседе с РИА "Новости".
По его словам, с помощью такого беспилотника враг сбрасывает на позиции снаряды и самодельную взрывчатку. Он отметил, что раньше на дронах стоял мотор, поэтому обнаружить приближающийся БПЛА было легко, но в новую версию "Бабы-яги" добавили аккумулятор, который делает дрон бесшумным. Кроме того, добавил боец, беспилотник снаряжают бомбами, которые украинские военные мастерят из алюминиевых банок.
Ранее Life.ru рассказывал, что в зоне СВО начали использовать новый беспилотник ВС РФ "Гербера". Этот дрон является более упрощённой версией беспилотника "Герань-2", который уже активно выполняет боевые задачи на фронте. В связи с этим в офисе Зеленского испугались проиграть технологическую гонку из-за нового российского супердрона.
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