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2 августа, 12:11

Российский боец раскрыл новую уловку ВСУ под Угледаром

Боец ВС РФ: ВСУ стали использовать под Угледаром бесшумную версию "Бабы-яги"

ВСУ начали применять усовершенствованный дрон "Баба-яга" на Угледарском направлении. Об этом сообщил полевой медик подразделения БАРС-23 "Орёл" с позывным Студент.

"Недавно начали использовать новую версию "Бабы-яги", — сказал Студент в беседе с РИА "Новости".

По его словам, с помощью такого беспилотника враг сбрасывает на позиции снаряды и самодельную взрывчатку. Он отметил, что раньше на дронах стоял мотор, поэтому обнаружить приближающийся БПЛА было легко, но в новую версию "Бабы-яги" добавили аккумулятор, который делает дрон бесшумным. Кроме того, добавил боец, беспилотник снаряжают бомбами, которые украинские военные мастерят из алюминиевых банок.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в зоне СВО начали использовать новый беспилотник ВС РФ "Гербера". Этот дрон является более упрощённой версией беспилотника "Герань-2", который уже активно выполняет боевые задачи на фронте. В связи с этим в офисе Зеленского испугались проиграть технологическую гонку из-за нового российского супердрона.

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Telegram / Военные дроны. Баба-яга

Александра Мышляева
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