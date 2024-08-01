В офисе Зеленского испугались проиграть технологическую гонку из-за нового российского супердрона
Глава офиса Зеленского Ермак: РФ использует дроны "Гербера"
Новый российский беспилотник "Гербера". Обложка © VK / Лубянка
Россия начала использовать новые дроны "Гербера" в зоне СВО. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
В зоне СВО заметили новый российский беспилотник "Гербера". Видео © VK / Лубянка
"Украина не должна "проиграть технологическую гонку", — написал Ермак в телеграм-канале.
По его словам, новые дроны были созданы с удешевлением технологий производства. Ермак также призвал развивать собственное вооружение.
А ранее Life.ru писал, что в ночь на 31 июля в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Сообщалось об атаке на места дислокации наёмников в Киевской области, пункты размещения боевиков ВСУ, аэродромы и склады. Уточнялось, что в зоне СВО начали использовать новый российский беспилотник "Гербера". Этот дрон является более упрощённой версией беспилотника "Герань-2", который уже активно выполняет боевые задачи на фронте.