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1 августа, 11:00

В офисе Зеленского испугались проиграть технологическую гонку из-за нового российского супердрона

Глава офиса Зеленского Ермак: РФ использует дроны "Гербера"

Новый российский беспилотник "Гербера". Обложка © VK / Лубянка

Новый российский беспилотник "Гербера". Обложка © VK / Лубянка

Россия начала использовать новые дроны "Гербера" в зоне СВО. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В зоне СВО заметили новый российский беспилотник "Гербера". Видео © VK / Лубянка

"Украина не должна "проиграть технологическую гонку", — написал Ермак в телеграм-канале.

По его словам, новые дроны были созданы с удешевлением технологий производства. Ермак также призвал развивать собственное вооружение.

"Их летело так много": На Украине шокированы нашествием роя новых российских дронов "Гербера"
"Их летело так много": На Украине шокированы нашествием роя новых российских дронов "Гербера"

А ранее Life.ru писал, что в ночь на 31 июля в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Сообщалось об атаке на места дислокации наёмников в Киевской области, пункты размещения боевиков ВСУ, аэродромы и склады. Уточнялось, что в зоне СВО начали использовать новый российский беспилотник "Гербера". Этот дрон является более упрощённой версией беспилотника "Герань-2", который уже активно выполняет боевые задачи на фронте.

Дарья Нарыкова
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