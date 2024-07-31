"Их летело так много": На Украине шокированы нашествием роя новых российских дронов "Гербера"
Эксперт Бескрестнов: Украину ночью и утром атаковали не "Герани", а "Герберы"
Новый российский беспилотник "Гербера". Обложка © VK / Лубянка
В ночь на 31 июля и утром в среду военные объекты Украины подверглись одному из самых масштабных налётов российских беспилотников. Владимир Зеленский заявлял о том, что ВС РФ использовали ударные дроны "Герань", однако украинский эксперт Сергей Бескрестнов с ним не согласился. По его мнению, российские военные смогли выполнить свои цели даже при применении более лёгких беспилотников "Гербера".
"Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали новые "Герберы". Или атака была комбинированная. Об этом свидетельствуют многие факты. Поэтому их летело так много. Цель была измотать нашу ПВО", — отметил он в телеграм-канале.
К слову, некоторые военные эксперты называли "Герберу" облегчённой версией "Герани". Задача таких беспилотников помимо атаки — ведение радиоэлектронной разведки и создание массовости налёта ложных целей.
Напомним, в ночь на 31 июля в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Сообщалось об атаке на места дислокации наёмников в Киевской области, пункты размещения боевиков ВСУ, аэродромы и склады. При этом серия "цветочных" беспилотников расширяется. Теперь по позициям украинских боевиков работает российская "Гербера".