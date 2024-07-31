"Их летело так много": На Украине шокированы нашествием роя новых российских дронов "Гербера"

В ночь на 31 июля и утром в среду военные объекты Украины подверглись одному из самых масштабных налётов российских беспилотников. Владимир Зеленский заявлял о том, что ВС РФ использовали ударные дроны "Герань", однако украинский эксперт Сергей Бескрестнов с ним не согласился. По его мнению, российские военные смогли выполнить свои цели даже при применении более лёгких беспилотников "Гербера".

"Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали новые "Герберы". Или атака была комбинированная. Об этом свидетельствуют многие факты. Поэтому их летело так много. Цель была измотать нашу ПВО", — отметил он в телеграм-канале.

К слову, некоторые военные эксперты называли "Герберу" облегчённой версией "Герани". Задача таких беспилотников помимо атаки — ведение радиоэлектронной разведки и создание массовости налёта ложных целей.