Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 05:59

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области пострадали объекты критической инфраструктуры. Об этом стало известно из сообщений главы назначенной Киевом областной военной администрации Александра Прокудина.

Какие именно объекты пострадали и какова степень разрушения Прокудин не сообщил. Однако известно, что в ночь на 31 июля в некоторых района области воздушная тревога не прекращалась примерно восемь часов.

Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара
Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара

Напомним, что утром 30 июля также сообщалось, что в подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры. Что именно за предприятие пострадало неизвестно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров