В подконтрольных Киеву районах Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области пострадали объекты критической инфраструктуры. Об этом стало известно из сообщений главы назначенной Киевом областной военной администрации Александра Прокудина.

Какие именно объекты пострадали и какова степень разрушения Прокудин не сообщил. Однако известно, что в ночь на 31 июля в некоторых района области воздушная тревога не прекращалась примерно восемь часов.