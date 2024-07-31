В подконтрольных Киеву районах Херсонской области пострадала инфраструктура
В подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области пострадали объекты критической инфраструктуры. Об этом стало известно из сообщений главы назначенной Киевом областной военной администрации Александра Прокудина.
Какие именно объекты пострадали и какова степень разрушения Прокудин не сообщил. Однако известно, что в ночь на 31 июля в некоторых района области воздушная тревога не прекращалась примерно восемь часов.
Напомним, что утром 30 июля также сообщалось, что в подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры. Что именно за предприятие пострадало неизвестно.
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