Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара

В Слободском районе Харькова повреждено транспортное предприятие, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Утверждается, что причиной стали два ракетных удара ВС РФ, нанесённых в 11:00 мск.

Ранее Минобороны отчиталось о групповом ударе из "Искандера-М" по Харьковскому бронетанковому заводу. Это попало на видео. Уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.