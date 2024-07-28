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28 июля, 17:41

Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара

В Слободском районе Харькова повреждено транспортное предприятие, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Утверждается, что причиной стали два ракетных удара ВС РФ, нанесённых в 11:00 мск.

Пострадавших нет. Иных подробностей не приводится.

Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников
Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников

Ранее Минобороны отчиталось о групповом ударе из "Искандера-М" по Харьковскому бронетанковому заводу. Это попало на видео. Уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Матвей Константинов
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