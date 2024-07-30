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30 июля, 05:21

В подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Украине районах Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин. Подробностей, в том числе о наличии пострадавших и разрушениях, не приводится.

Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара
Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара

Ранее в Харькове произошёл пожар на объекте инфраструктуры. Его характер не раскрывался. Огонь тушили долго — как минимум с вечера до утра.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Матвей Константинов
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