В подконтрольных ВСУ районах Херсонщины повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Украине районах Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин. Подробностей, в том числе о наличии пострадавших и разрушениях, не приводится.

Ранее в Харькове произошёл пожар на объекте инфраструктуры. Его характер не раскрывался. Огонь тушили долго — как минимум с вечера до утра.