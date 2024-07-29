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29 июля, 07:30

В Харькове со вчерашнего дня тушат таинственный "объект инфраструктуры"

Глава Харьковской ОГА Синегубов сообщил о возгорании объекта инфраструктуры

В Харькове на одном из неназванных объектов инфраструктуры накануне произошёл пожар. Об этом сообщил 29 июля глава местной областной администрации Олег Синегубов у себя в телеграм-канале.

В сводке происшествий за последние часы также значатся обстрел открытой территории с помощью FPV-дрона в Купянске, повреждение линий электропередачи в Великобурлукском районе.

"На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Глубокого и Волчанска, где продолжается одно боеприкосновение", — написал Синегубов.

Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара
Власти: Транспортное предприятие повреждено в Харькове после ракетного удара

А ранее сообщалось, что российские войска нанесли сразу два результативных удара по военным объектам ВСУ вблизи Харьковского аэропорта. Первое попадание оставило украинских боевиков без четырёх танков, а второе пришлось по лётчикам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Алексей Берковиц
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