В Харькове со вчерашнего дня тушат таинственный "объект инфраструктуры"
Глава Харьковской ОГА Синегубов сообщил о возгорании объекта инфраструктуры
В Харькове на одном из неназванных объектов инфраструктуры накануне произошёл пожар. Об этом сообщил 29 июля глава местной областной администрации Олег Синегубов у себя в телеграм-канале.
В сводке происшествий за последние часы также значатся обстрел открытой территории с помощью FPV-дрона в Купянске, повреждение линий электропередачи в Великобурлукском районе.
"На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Глубокого и Волчанска, где продолжается одно боеприкосновение", — написал Синегубов.
А ранее сообщалось, что российские войска нанесли сразу два результативных удара по военным объектам ВСУ вблизи Харьковского аэропорта. Первое попадание оставило украинских боевиков без четырёх танков, а второе пришлось по лётчикам.
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