В Харькове со вчерашнего дня тушат таинственный "объект инфраструктуры"

В Харькове на одном из неназванных объектов инфраструктуры накануне произошёл пожар. Об этом сообщил 29 июля глава местной областной администрации Олег Синегубов у себя в телеграм-канале.

В сводке происшествий за последние часы также значатся обстрел открытой территории с помощью FPV-дрона в Купянске, повреждение линий электропередачи в Великобурлукском районе.

"На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Глубокого и Волчанска, где продолжается одно боеприкосновение", — написал Синегубов.