Минус четыре: ВСУ выгнали танки на полигон под Харьковом и быстро поплатились

Российские войска нанесли сразу два результативных удара по военным объектам ВСУ вблизи Харьковского аэропорта. Первое попадание оставило украинских боевиков без четырёх танков, а второе пришлось по лётчикам, рассказал РИА "Новости" координатор подполья Сергей Лебедев.

"Первый [удар нанесён] по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом, накрыли четыре танка. Второй — по территории самого аэропорта, скорее всего, по лёгким самолётам и по лётному составу", — поделился он.