Минус четыре: ВСУ выгнали танки на полигон под Харьковом и быстро поплатились
Подпольщик Лебедев сообщил о поражении четырёх танков ВСУ на полигоне в Харькове
Российские войска нанесли сразу два результативных удара по военным объектам ВСУ вблизи Харьковского аэропорта. Первое попадание оставило украинских боевиков без четырёх танков, а второе пришлось по лётчикам, рассказал РИА "Новости" координатор подполья Сергей Лебедев.
"Первый [удар нанесён] по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом, накрыли четыре танка. Второй — по территории самого аэропорта, скорее всего, по лёгким самолётам и по лётному составу", — поделился он.
За последнюю неделю украинские боевики также лишились двух американских танков M1A1 Abrams. Их в свой актив записали военнослужащие российской группировки войск "Центр". Один из заокеанских исполинов стал добычей 152-миллиметрового высокоточного снаряда "Краснополь", рассказывал Life.ru ранее.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine