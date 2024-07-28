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28 июля, 20:39

Минус четыре: ВСУ выгнали танки на полигон под Харьковом и быстро поплатились

Подпольщик Лебедев сообщил о поражении четырёх танков ВСУ на полигоне в Харькове

Российские войска нанесли сразу два результативных удара по военным объектам ВСУ вблизи Харьковского аэропорта. Первое попадание оставило украинских боевиков без четырёх танков, а второе пришлось по лётчикам, рассказал РИА "Новости" координатор подполья Сергей Лебедев.

"Первый [удар нанесён] по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом, накрыли четыре танка. Второй — по территории самого аэропорта, скорее всего, по лёгким самолётам и по лётному составу", — поделился он.

Российские войска "Запад" спалили танк Leopard и три склада боеприпасов ВСУ
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За последнюю неделю украинские боевики также лишились двух американских танков M1A1 Abrams. Их в свой актив записали военнослужащие российской группировки войск "Центр". Один из заокеанских исполинов стал добычей 152-миллиметрового высокоточного снаряда "Краснополь", рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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