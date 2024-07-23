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23 июля, 20:36

"Одним щелчком": Снаряд "Краснополь" с первого попадания "вынес" украинский "Абрамс"

Заряжающий с позывным Ёржик рассказал о поражении танка Abrams "одним щелчком"

Российская "самоходка" 2С19 "Мста-С" с первого выстрела уничтожила танк M1A1 Abrams Вооружённых сил Украины в зоне проведения СВО, задействовав высокоточный 152-миллиметровый снаряд "Краснополь". Подробностями случая поделился заряжающий орудия с позывным Ёржик.

По словам военнослужащего, изначально экипаж не был осведомлён, что ведёт огонь по американской машине. Артиллеристам лишь передали установки для снаряда, который после подготовки был выпущен в сторону цели. Лишь потом расчёт узнал, что добычей "Краснополя" оказался Abrams.

"Уничтожается махом, одним щелчком, грубо говоря. Такое уничтожить — большой плюс для нас", — заключил боец, выразив надежду на скорую победу.

Заряжающий с позывным Ёржик рассказал о поражении танка Abrams. Видео © Telegram / Минобороны России

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Лишь за июль ВСУ лишились минимум трёх американских танков. Отличились бойцы группировки российских войск "Центр". Уничтожению Abrams и Leopard военнослужащие вовсю обучаются на полигонах в рамках программы подготовки, подчёркивал недавно замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

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Кадр видео Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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