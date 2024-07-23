"Одним щелчком": Снаряд "Краснополь" с первого попадания "вынес" украинский "Абрамс"

По словам военнослужащего, изначально экипаж не был осведомлён, что ведёт огонь по американской машине. Артиллеристам лишь передали установки для снаряда, который после подготовки был выпущен в сторону цели. Лишь потом расчёт узнал, что добычей "Краснополя" оказался Abrams.