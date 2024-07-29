В зоне СВО начали использовать новый российский беспилотник "Гербера"

По словам автора видео, дрон является более упрощённой версией "Герань-2", который уже активно выполняет боевые задачи на передовой. Кроме того, новый БПЛА может служить ложной целью или вылетать на разведку. Как следует из описания "Герберы", такие дроны этого могут формировать целые рои из беспилотников.