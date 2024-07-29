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29 июля, 15:00

В зоне СВО начали использовать новый российский беспилотник "Гербера"

Новейший российский беспилотник "Гербера" начали использовать в зоне СВО. Об этом свидетельствует видео, раскрывающее возможности дрона.

В зоне СВО заметили новый российский беспилотник "Гербера". Видео © VK / Лубянка

По словам автора видео, дрон является более упрощённой версией "Герань-2", который уже активно выполняет боевые задачи на передовой. Кроме того, новый БПЛА может служить ложной целью или вылетать на разведку. Как следует из описания "Герберы", такие дроны этого могут формировать целые рои из беспилотников.

БПЛА Герань-2: история и характеристики
БПЛА Герань-2: история и характеристики

Ранее Life.ru писал, что Министерство обороны Румынии разыскивало на границе с Украиной якобы упавшие там обломки российского беспилотника "Герань". В пресс-службе ведомства на тот момент сообщали, что было найдено несколько элементов. Позже стало известно, что МИД Румынии вызвал временного поверенного России из-за случившегося.

Обложка ©

VK / Лубянка

Александра Мышляева
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