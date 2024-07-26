В МИД Румынии вызвали временного поверенного России из-за обломков дрона

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России в этой европейской стране, советника-посланника посольства РФ в Бухаресте Елену Копнину. Как заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве, причиной этого стал якобы упавший на границе с Украиной беспилотный летательный аппарат, происхождение которого местные власти приписывают России.

Представители МИД рассказали, что румынская стороны выразила дипломату протест и осудила атаки "против портовой инфраструктуры", принадлежащей Незалежной. Стоит отметить, что в российской посольстве уже подтвердили факт вызова главы дипмиссии.