Посла России вызвали в МИД Румынии из-за упавшего беспилотника
МИД Румынии вызвал посла РФ Кузьмина из-за упавшего якобы российского дрона
Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии из-за падения беспилотника на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
"Государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твёрдый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Румынии заявило, что в ночь на 14 декабря военные радары зафиксировали падение беспилотника, якобы российского. Дрон обнаружили около посёлка Гринду в восьми километрах от украинского порта Рени. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной 1,5 метра. Из-за инцидента в воздух были подняты румынские F-16 и немецкие Eurofighter Typhoon. Как утверждают в ведомстве, БПЛА использовался якобы для атаки на украинскую инфраструктуру.
Напомним, в прошлом году стало известно о падении в Польше неопознанных ракет. В результате инцидента погибло два человека. Киев сразу обвинил в этом Россию, однако в Минобороны РФ раскрыли правду: всему виной украинские С-300. Позднее в США и в самой Польше согласились с этой версией.
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