Посла России вызвали в МИД Румынии из-за упавшего беспилотника

"Государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твёрдый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Румынии заявило, что в ночь на 14 декабря военные радары зафиксировали падение беспилотника, якобы российского. Дрон обнаружили около посёлка Гринду в восьми километрах от украинского порта Рени. На месте падения БПЛА образовалась воронка глубиной 1,5 метра. Из-за инцидента в воздух были подняты румынские F-16 и немецкие Eurofighter Typhoon. Как утверждают в ведомстве, БПЛА использовался якобы для атаки на украинскую инфраструктуру.