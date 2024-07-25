МО Румынии заявило об обнаружении обломков дрона "российского производства"
Румынское Министерство обороны разыскивает на границе с Украиной якобы упавшие там обломки российского беспилотника "Герань". На данный момент найдено несколько элементов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Расследование, начатое вчера, 24 июля, на данный момент выявило в районе города Плауру уезда Тулча обломки российского беспилотника типа "Герань", — говорится в сообщении Минобороны в соцсетях.
Для оценки и регулирования обстановки в воздух подняли два истребителя F-16 , которые патрулировали пространство границы Украины и Румынии. Местным жителям даже пришло экстренное оповещение о возможном падении обломков.
Весной в Румынии уже заявляли, что нашли обломки похожего на БПЛА предмета на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что Кремлю об этом ничего не известно. Также Бухарест обвинял Москву в падении на территории страны российских дронов в сентябре и декабре.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo