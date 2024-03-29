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29 марта, 10:18

Песков: Кремлю ничего не известно о падении беспилотника в Румынии

У Кремля нет информации об обломках беспилотного аппарата, обнаруженных в Румынии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал сообщение румынского Минобороны об обнаружении фрагментов беспилотника на Большом острове Брэила в восточной части государства.

"Нет, нам ничего не известно об этом", ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос, заданный работниками прессы.

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А ранее в Оперативном командовании ВС Польши заявили о том, что воздушное пространство страны якобы было нарушено российской крылатой ракетой, которая летела в сторону Западной Украины. Польская сторона даже на всякий случай подняла в воздух истребители. Но доказательств пролёта ракеты там предоставить не смогли.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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