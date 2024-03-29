Песков: Кремлю ничего не известно о падении беспилотника в Румынии
У Кремля нет информации об обломках беспилотного аппарата, обнаруженных в Румынии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал сообщение румынского Минобороны об обнаружении фрагментов беспилотника на Большом острове Брэила в восточной части государства.
"Нет, нам ничего не известно об этом", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос, заданный работниками прессы.
А ранее в Оперативном командовании ВС Польши заявили о том, что воздушное пространство страны якобы было нарушено российской крылатой ракетой, которая летела в сторону Западной Украины. Польская сторона даже на всякий случай подняла в воздух истребители. Но доказательств пролёта ракеты там предоставить не смогли.
ТАСС / Сергей Карпухин