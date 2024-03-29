Песков: Кремлю ничего не известно о падении беспилотника в Румынии

У Кремля нет информации об обломках беспилотного аппарата, обнаруженных в Румынии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. Так он прокомментировал сообщение румынского Минобороны об обнаружении фрагментов беспилотника на Большом острове Брэила в восточной части государства.