Российский посол отказался идти на ковёр в МИД Польши из-за "ракеты-призрака" Посол РФ Андреев не пойдёт в МИД Польши по вопросу "ракетного инцидента" 25 марта, 15:18 Польша обвинила Россию в пролёте ракеты над её территорией. Обложка © AP/TASS

Посол России в Польше Сергей Андреев отказался от визита в польский МИД, куда его позвали для дачи объяснений в связи с российской ракетой, которая якобы пролетела над территорией республики. Об этом дипломат сказал в беседе с РИА "Новости".

"Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался", — подчеркнул он.

Андреева позвали для беседы с одним из заместителей министра. Когда он спросил, будут ли представлены на встрече доказательства пролёта ракеты, внятного ответа не последовало. Тогда Андреев решил проигнорировать приглашение в МИД. Он также напомнил, что Варшава до сих пор не потрудилась доказать аналогичный инцидент 29 декабря 2023 года. Посол России предложил польской стороне при желании направить соответствующую ноту по почте или с курьером.

Напомним, в Оперативном командовании ВС Польши заявили о том, что воздушное пространство страны якобы было нарушено российской крылатой ракетой, которая летела в сторону Западной Украины. Польская сторона даже на всякий случай подняла в воздух истребители.

Авторы Татьяна Миссуми