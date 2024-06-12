"Река смерти": Названо число украинских уклонистов, утонувших на границе с Румынией
Тело 35-го украинского уклониста найдено на границе с Румынией
Тело 35-го украинского уклониста найдено на границе с Румынией. Обложка © Telegram / Держприкордонслужби України
Тело 35-го украинского уклониста обнаружили в реке Тисе на границе с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Незалежной.
"Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд", — говорится в заявлении.
Украинское ведомство также опубликовало кадры с очередным погибшим, чтобы таким образом попытаться отпугнуть других от подобной затеи. Но из-за растущего страха перед мобилизацией местные мужчины всё равно не оставляют попыток прорваться через границу, в частности через Тису, которую в Сети уже начали называть рекой смерти.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 40 украинцев погибли при попытке покинуть страну. Ведомство заявило, что уклонисты умирали во время преодоления естественных препятствий. Только за прошлый месяц в реке Тисе было обнаружено более десяти тел.