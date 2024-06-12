"Река смерти": Названо число украинских уклонистов, утонувших на границе с Румынией

Тело 35-го украинского уклониста обнаружили в реке Тисе на границе с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Незалежной.

"Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд", — говорится в заявлении.

Украинское ведомство также опубликовало кадры с очередным погибшим, чтобы таким образом попытаться отпугнуть других от подобной затеи. Но из-за растущего страха перед мобилизацией местные мужчины всё равно не оставляют попыток прорваться через границу, в частности через Тису, которую в Сети уже начали называть рекой смерти.