За последние сутки украинская армия лишилась до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Об этом рассказало Министерство обороны России.

В этом числе семь танков, три бронетранспортера "Stryker", одна БМП, 28 боевых бронированных машин, семь автомобилей. Также были разбиты четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса "Patriot".

Всего с начала боёв в приграничье противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортёра, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса "Patriot", пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и десять орудий полевой артиллерии.