"Завершиться потерями": В Крыму ответили на "хотелку" ВСУ атаковать полуостров

Попытка нападения ВСУ на территорию Крыма закончится для Украины огромными потерями и падением киевского режима, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что регион следит за ситуацией и принимает все необходимые меры для поражения вражеской армии.

"Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", — подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.