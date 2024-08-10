"Завершиться потерями": В Крыму ответили на "хотелку" ВСУ атаковать полуостров
Константинов: Попытка вторжения ВСУ в Крым завершится для Украины поражением
Попытка нападения ВСУ на территорию Крыма закончится для Украины огромными потерями и падением киевского режима, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что регион следит за ситуацией и принимает все необходимые меры для поражения вражеской армии.
"Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ", — подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ остались без семи безэкипажных катеров. Противник пытался вторгнуться на территорию Крыма через Чёрное море, но ему это не удалось. Кроме того, недавно российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией полуострова украинский боевой дрон.
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