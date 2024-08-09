Минобороны показало эпичные взрывы поражённых у Крыма безэкипажных катеров ВСУ

Армия Украины осталась без семи безэкипажных катеров. Противник пытался вторгнуться на территорию Крыма через Чёрное море, но ему это не удалось. Кадрами уничтожения вражеской техники поделились в Минобороны России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня ранним утром сообщал, что над Чёрным морем российские войска сбили три вражеских беспилотника и три безэкипажных катера украинской армии. Позже из сводки Минобороны стало ясно, что ВСУ запустили семь катеров. Благодаря действиям наших военных, подорвать безопасность в регионе противнику не удалось.