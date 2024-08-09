Развожаев: В Севастополе уничтожили три дрона и три безэкипажных катера
Над Чёрным морем силы ВС РФ уничтожили три беспилотника и три безэкипажных катера. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ЧФ, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ. По предварительной информации военные над акваторией уничтожили 3 беспилотника и 3 БЭКа", — написал он в телеграм-канале.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Также ночью над Чёрным морем была сбита украинская противокорабельная ракета "Нептун". Это произошло в значительном отдалении от берега Севастополя.
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