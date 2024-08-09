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Регион
9 августа, 12:56

Су-34 сбросили ФАБ-3000 на расположение ВСУ на границе с Россией

Российские истребители Су-34 сбросили ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области на границе с РФ. Об этом сообщает Минобороны и публикует видео с моментом авиаудара.

Су-34 сбросили ФАБ-3000 на расположение ВСУ на границе с Россией. Видео © Минобороны России

"Авиабомба оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. После удара экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — говорится в сообщении МО РФ.

Минобороны показало сброс авиабомб с Су-34 на логово ВСУ в Курской области
Минобороны показало сброс авиабомб с Су-34 на логово ВСУ в Курской области

Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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