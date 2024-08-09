Су-34 сбросили ФАБ-3000 на расположение ВСУ на границе с Россией
Российские истребители Су-34 сбросили ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области на границе с РФ. Об этом сообщает Минобороны и публикует видео с моментом авиаудара.
Су-34 сбросили ФАБ-3000 на расположение ВСУ на границе с Россией. Видео © Минобороны России
"Авиабомба оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. После удара экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — говорится в сообщении МО РФ.
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но контролируемая. Бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники.
Минобороны России