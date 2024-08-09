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Регион
9 августа, 11:23

Минобороны показало сброс авиабомб с Су-34 на логово ВСУ в Курской области

МО: Самолёты Су-34 поразили личный состав и технику ВСУ в Курской области

Экипажи истребителей Су-34 Воздушно-Космических Сил РФ (ВКС) нанесли удары авиабомбами по личному составу и военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 9 августа.

Самолёты Су-34 нанесли удары авиабомбами по ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Экипажи самолётов получили от разведки подтверждение об уничтожении целей, после чего благополучно прилетели обратно на аэродром.

Появилось видео блестящей операции Су-25 по уничтожению логова ВСУ в курском приграничье
Появилось видео блестящей операции Су-25 по уничтожению логова ВСУ в курском приграничье

Напомним, ВСУ попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая. В приграничную зону уже переброшены бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется постоянными обстрелами. По сведениям Минобороны, за всё время ВСУ потеряли уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС. 7 августа МО показало видео выдвижения подразделений для наращивания сил в регионе.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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