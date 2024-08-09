Минобороны показало сброс авиабомб с Су-34 на логово ВСУ в Курской области

Экипажи истребителей Су-34 Воздушно-Космических Сил РФ (ВКС) нанесли удары авиабомбами по личному составу и военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 9 августа.

Самолёты Су-34 нанесли удары авиабомбами по ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.