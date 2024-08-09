Появилось видео блестящей операции Су-25 по уничтожению логова ВСУ в курском приграничье

В приграничном районе Курской области нанесён ещё один удар по боевикам ВСУ. На этот раз личный состав и военную технику украинской армии смогли уничтожить экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 с помощью неуправляемых авиационных ракет. Блестящую операцию показало Минобороны РФ.

Штурмовая авиация РФ на самолётах Су-25 атакует ВСУ. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, ВС РФ после применения авиационных средств поражений выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели Армия России с лёгкостью смогла уничтожить.