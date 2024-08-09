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Регион
9 августа, 08:45

Появилось видео блестящей операции Су-25 по уничтожению логова ВСУ в курском приграничье

МО РФ показало видео ударов по ВСУ в курском приграничье с истребителей Су-25

В приграничном районе Курской области нанесён ещё один удар по боевикам ВСУ. На этот раз личный состав и военную технику украинской армии смогли уничтожить экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 с помощью неуправляемых авиационных ракет. Блестящую операцию показало Минобороны РФ.

Штурмовая авиация РФ на самолётах Су-25 атакует ВСУ. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, ВС РФ после применения авиационных средств поражений выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели Армия России с лёгкостью смогла уничтожить.

"Работаем на Курском направлении. Это очередная Киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом. Враг потерял большое количество личного состава, также несёт большие потери бронетехники и автотехники. Враг будет разбит, и победа будет в любом случае за нами!", – рассказал лётчик Су-25 Дмитрий.

Появилось эпичное видео уничтожения логова ВСУ с борта российского Су-25
Появилось эпичное видео уничтожения логова ВСУ с борта российского Су-25

Украинские боевики попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, но вовсе не критическая, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В приграничную зону уже переброшены бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами. При этом СМИ и военкоры заявляют об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье. В Сети даже появилось эпичное видео удара по секретному бункеру.

Обложка ©

Минобороны России

Наталья Афонина
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