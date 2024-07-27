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27 июля, 13:27

Появилось эпичное видео уничтожения логова ВСУ с борта российского Су-25

Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ

Российские штурмовики на самолётах Су-25. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские штурмовики на самолётах Су-25. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские штурмовики на самолётах Су-25 сумели уничтожить опорный пункт ВСУ. Также экипажи нанесли удар по живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщает Минобороны России.

Штурмовики на Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Штурмовики ударили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет по заданным координатам. Все указанные цели были поражены. Полёт прошёл в штатном режиме. После удара экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате удара были уничтожены специальная техника и живая сила противника.

"Командиром оперативно-тактической группировки была поставлена задача нанести удар по живой силе противника. Выполнили взлёт парой, в последующем выход на боевой курс и пуск неуправляемых авиационных ракет. По команде передового авиационного наводчика было уничтожено до 15 человек живой силы противника. Победа за нами!" — заявил лётчик Су-25 Кирилл после возвращения с боевого вылета.

Минобороны показало бомбёжку логова ВСУ глазами лётчика российского Су-25
Минобороны показало бомбёжку логова ВСУ глазами лётчика российского Су-25

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Improved Hawk и склад безэкипажных катеров в зоне СВО. Кроме того, российские силы сровняли с землёй склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

Наталья Афонина
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