Появилось эпичное видео уничтожения логова ВСУ с борта российского Су-25

Российские штурмовики на самолётах Су-25 сумели уничтожить опорный пункт ВСУ. Также экипажи нанесли удар по живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщает Минобороны России.

Штурмовики на Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Штурмовики ударили противника с помощью неуправляемых авиационных ракет по заданным координатам. Все указанные цели были поражены. Полёт прошёл в штатном режиме. После удара экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате удара были уничтожены специальная техника и живая сила противника.

"Командиром оперативно-тактической группировки была поставлена задача нанести удар по живой силе противника. Выполнили взлёт парой, в последующем выход на боевой курс и пуск неуправляемых авиационных ракет. По команде передового авиационного наводчика было уничтожено до 15 человек живой силы противника. Победа за нами!" — заявил лётчик Су-25 Кирилл после возвращения с боевого вылета.