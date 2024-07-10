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10 июля, 10:38

Армия России разнесла 3 пусковые установки ЗРК Improved Hawk и склад катеров ВСУ

Российская авиация, артиллерия и беспилотники за сутки уничтожили три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Improved HAWK и склад безэкипажных катеров в зоне СВО. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK производства США", — отчиталось военное ведомство.

Также российские силы сравняли с землёй склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что за минувшие сутки армия России уничтожила четыре пусковые установки РСЗО HIMARS, которые Киев собирался использовать для ударов по Крыму. Вместе с тем были ликвидированы иностранные специалисты, занимавшиеся их обслуживанием, — до 35 человек. На самом деле урожай западного вооружения, который пожали наши бойцы за последние дни, даже богаче: до этого в военном ведомстве отчитались об уничтожении ещё трёх таких машин вместе с десятью специалистами в Херсонской области. В Сети также есть видео с точным ударом ВС РФ по HIMARS.

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Андрей Бражников
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