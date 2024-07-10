Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 07:50

"Они там, и они умирают": В США признали гибель натовского экипажа HIMARS при упреждающем ударе России

Эксперт Слебода: Удар РФ по HIMARS говорит, что наёмники НАТО умирают на Украине

Нанеся удар по американским комплексам HIMARS в Херсонской области, которые планировалось использовать для атаки на Крым, ВС РФ послали сигнал Западу, что управляющие этими РСЗО наёмники будут и дальше погибать на Украине. Теперь западным странам придётся разобраться, граждане какого из государств обслуживали данные ракетные системы. Такое мнение высказал американский политолог Марк Слебода в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс.

"ВС РФ обнаружили системы "Хаймарс", готовящиеся к атаке, быстро отреагировали и с помощью ракетных атак уничтожили их. Эти системы используются не только для запуска обычных ракет, но и для более дальнобойных атак", — пояснил эксперт из США.

С его слов, у Киева в распоряжении есть не так много подобных систем. HIMARS стоят на вооружении нескольких стран НАТО, поэтому управлять ими могли с одинаковой долей вероятности американцы, поляки, британцы. Россия часто уделяет наёмничеству в ВСУ особое внимание. Западные правительства знают, что военные блока есть на Украине, но и русские об этом осведомлены.

"Ударом по американскому оружию Москва показала западной общественности, что они там и что они умирают", — утверждает политолог.

Колумбийская семья просит власти вернуть останки загадочно погибшего на Украине сына
Колумбийская семья просит власти вернуть останки загадочно погибшего на Украине сына

Ранее ВС РФ разнесли сразу четыре РСЗО HIMARS, с помощью которых ВСУ готовились обстреливать Крым. Вместе с ними Российская армия уничтожила и 35 иностранных специалистов, которые отвечают за обслуживание вооружения стран НАТО на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Владимир Озеров
  • Новости
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров