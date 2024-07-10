Нанеся удар по американским комплексам HIMARS в Херсонской области, которые планировалось использовать для атаки на Крым, ВС РФ послали сигнал Западу, что управляющие этими РСЗО наёмники будут и дальше погибать на Украине. Теперь западным странам придётся разобраться, граждане какого из государств обслуживали данные ракетные системы. Такое мнение высказал американский политолог Марк Слебода в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс.

"ВС РФ обнаружили системы "Хаймарс", готовящиеся к атаке, быстро отреагировали и с помощью ракетных атак уничтожили их. Эти системы используются не только для запуска обычных ракет, но и для более дальнобойных атак", — пояснил эксперт из США.

С его слов, у Киева в распоряжении есть не так много подобных систем. HIMARS стоят на вооружении нескольких стран НАТО, поэтому управлять ими могли с одинаковой долей вероятности американцы, поляки, британцы. Россия часто уделяет наёмничеству в ВСУ особое внимание. Западные правительства знают, что военные блока есть на Украине, но и русские об этом осведомлены.

"Ударом по американскому оружию Москва показала западной общественности, что они там и что они умирают", — утверждает политолог.