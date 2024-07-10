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10 июля, 06:15

Колумбийская семья просит власти вернуть останки загадочно погибшего на Украине сына

Семья погибшего наёмника из Колумбии пытается вернуть его тело с Украины

Члены семьи легионера из Колумбии Алекса Падильи, который воевал против России на стороне ВСУ, просят колумбийские власти помочь с возвращением его останков на родину. Об этом сообщает радиостанция LaFM без уточнения обстоятельств смерти наёмника.

"Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине", — сказано в публикации.

По информации радиостанции, Алекс Падилья Гусман — профессиональный военный из города Монтерии. Чтобы заработать денег, он решил около года назад вместе со своим братом полететь на Украину и принять участие в её конфликте с Россией на стороне украинских ВС. Там ему удавалось зарабатывать около 3,7 тысячи долларов в месяц. Ему было 27 лет.

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Ранее англоговорящий наёмник ВСУ был подстрелен солдатами Вооружённых сил России в бою под Стельмаховкой. Легионер, истекая кровью, на открытых частотах просил украинских военнослужащих помочь ему, однако те так и не откликнулись на его зов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kirill_ak_ white

Владимир Озеров
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