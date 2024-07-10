Колумбийская семья просит власти вернуть останки загадочно погибшего на Украине сына

Члены семьи легионера из Колумбии Алекса Падильи, который воевал против России на стороне ВСУ, просят колумбийские власти помочь с возвращением его останков на родину. Об этом сообщает радиостанция LaFM без уточнения обстоятельств смерти наёмника.

"Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине", — сказано в публикации.

По информации радиостанции, Алекс Падилья Гусман — профессиональный военный из города Монтерии. Чтобы заработать денег, он решил около года назад вместе со своим братом полететь на Украину и принять участие в её конфликте с Россией на стороне украинских ВС. Там ему удавалось зарабатывать около 3,7 тысячи долларов в месяц. Ему было 27 лет.