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Регион
8 июля, 06:12

Бойцы ВС РФ ликвидировали наёмника Sierra, отправившегося на "сафари на русских"

Российские солдаты ликвидировали бразильского наёмника с позывным Sierra, который воевал на стороне киевского режима. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале.

"Боевик вёл собственный YouTube-канал и отправился на "сафари на русских", в том числе для контента. Обратно уехал в цинке", — написал военкор.

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Подполье сообщило о ликвидации 18 иностранных наёмников в Одесской области

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие взяли в плен в районе Красногоровки воевавшего за ВСУ колумбийца. Он попал на СВО, увидев объявление по набору наёмников в соцсетях, и прежде не имел боевого опыта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Николай Рюмин
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