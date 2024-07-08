Бойцы ВС РФ ликвидировали наёмника Sierra, отправившегося на "сафари на русских"
Российские солдаты ликвидировали бразильского наёмника с позывным Sierra, который воевал на стороне киевского режима. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале.
"Боевик вёл собственный YouTube-канал и отправился на "сафари на русских", в том числе для контента. Обратно уехал в цинке", — написал военкор.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие взяли в плен в районе Красногоровки воевавшего за ВСУ колумбийца. Он попал на СВО, увидев объявление по набору наёмников в соцсетях, и прежде не имел боевого опыта.
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