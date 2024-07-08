Российские солдаты ликвидировали бразильского наёмника с позывным Sierra, который воевал на стороне киевского режима. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале.

"Боевик вёл собственный YouTube-канал и отправился на "сафари на русских", в том числе для контента. Обратно уехал в цинке", — написал военкор.