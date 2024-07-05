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5 июля, 08:22

Подполье сообщило о ликвидации 18 иностранных наёмников в Одесской области

В результате ракетного удара ВС РФ по военным объектам в Черноморске Одесской области, ликвидированы почти два десятка иностранных наёмников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вчера 4 июля в 16:40 в город Черноморск (ранее Ильичевск) прилетело по новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные, затрудняемся сказать, из какой страны, прибыли буквально за несколько часов до удара... По сообщениям с той стороны, в админздании 18 погибших, в том числе иностранцы и около 30-ти раненых", написал Лебедев в телеграм-канале.

Также была уничтожена тяжёлая техника и боекомплекты. По словам подпольщика, после прилёта в Черноморске началась серьёзная проверка, в которой участвует не только СБУ, но и иностранные службы.

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А ранее в подполье сообщили, что Армия Россия в ночь на 5 июля нанесла три удара по украинским военным объектам в городе Черноморске Одесской области. В частности, атакован полигон, где британцы готовили диверсантов-подводников ВСУ.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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