Подполье сообщило о ликвидации 18 иностранных наёмников в Одесской области

В результате ракетного удара ВС РФ по военным объектам в Черноморске Одесской области, ликвидированы почти два десятка иностранных наёмников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вчера 4 июля в 16:40 в город Черноморск (ранее Ильичевск) прилетело по новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные, затрудняемся сказать, из какой страны, прибыли буквально за несколько часов до удара... По сообщениям с той стороны, в админздании 18 погибших, в том числе иностранцы и около 30-ти раненых", — написал Лебедев в телеграм-канале.

Также была уничтожена тяжёлая техника и боекомплекты. По словам подпольщика, после прилёта в Черноморске началась серьёзная проверка, в которой участвует не только СБУ, но и иностранные службы.